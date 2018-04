Dick Sluimers gaat door als formateur in Wassenaar

WASSENAAR - Dick Sluimers blijft in Wassenaar een coalitie formeren. Hij wordt na informateur ook de formateur. De VVD, Hart voor Wassenaar en CDA zijn met elkaar in onderhandeling om een nieuw stadsbestuur te vormen.

In de eerste gesprekken bleek al dat de drie partijen het op een aantal belangrijke punten het met elkaar zijn. De formateur moet er nu voor zorgen dat ook op de andere punten een akkoord komt.

De VVD, Hart voor Wassenaar en het CDA vormen met 12 zetels een meerderheid in de raad, die uit 21 zetels bestaat. Toch vragen de partijen of Sluimers wil kijken of er meer partijen het coalitieakkoord kunnen steunen en in elke mate zij bereid zijn mee te denken.



Wethouders

Het college zal uit maximaal vier wethouders bestaan. De formateur zal na een coalitieakkoord een voorstel doen om voor de portefeuilleverdeling en de wethoudersprofielen.

