Deel dit artikel:











Gemeentemuseum Den Haag genomineerd voor Webby award Gemeentemuseum Den Haag (foto: ANP)

DEN HAAG - Het Gemeentemuseum in Den Haag maakt kans op een Webby Award, de Oscar voor de digtale wereld. Naast het Gemeentemuseum zijn ook het Rijksmuseum en tv-maker Arjen Lubach genomineerd. In totaal maken dit jaar 32 Nederlanders, Nederlandse bedrijven en reclamebureaus kans op de prijs in een van de vele categorieën.

Het Gemeentemuseum is genomineerd voor de opzet en het uiterlijk van de Mondriaanwebsite. Het Rijksmuseum maakt kans op de Webby Award vanwege de SnapGuide, een interactieve tour waarmee iemand met zijn smartphone door een deel van het museumcollectie kan struinen. Tv-maker Arjen Lubach is met zijn filmpje Netherlands second, een satirische reactie op Donald Trumps motto America first, in de race voor de award. De Webby's worden op 14 mei in New York uitgereikt. LEES OOK: Coco Chanel, Mary Quant en Vivienne Westwood; expositie over 'girl power' in de mode