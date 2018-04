Reünie discotheek De Tempel: voor even weer terug naar de 90's

DEN HAAG - Bomvol is het op de dansvloer van het Paard, dat vrijdagavond is omgebouwd naar De Tempel. Hits van onder andere T-spoon, Salt 'n Pepa en Montell Jordan moeten ervoor zorgen dat de feestgangers zich weer zo'n 25 jaar terug wanen in de tijd.

Met 1500 gasten in de grote en kleine zaal van het Paard is deze eerste reunie uitverkocht. Dit gebeurde binnen 20 minuten. Dat hadden de eigenaren helemaal niet verwacht en ze vinden het daarom ook best spannend. Bij de vraag of er een twee komt antwoord eigenaar Coen: 'Laten even kijken hoe het vanavond gaat. Stel me die vraag weer aan het einde van de avond.'

Dat de reünie de nodige herinneringen oproept, blijkt uit de reacties van een aantal bezoekers. 'Het is een soort tijdmachnine naar de ‘90' zeggen twee vriendinnen die aan het dansen zijn. 'We logeren vandaag weer bij elkaar net als toen in 1995. Toen sliepen we ook bij elkaar en gingen we samen naar de Tempel.'



Opvoedingsinstituut

Oud DJ Remco is ook komen kijken. Hij draaide vroeger in de Tempel. Hij komt vooral om de oude bekenden weer te zien. 'De sfeer is gezellig', vindt hij.

Eigenaar Coen vertelt dat de goede sfeer vooral komt doordat de Tempel vroeger een opvoedingsinstituut was. 'Er waren veel regels zoals: geen mobiele telefoons, niet schreeuwen in de gangen, sieraden mochten niet zichtbaar zijn. Dus komen er vanavond alleen maar nette mensen,' zegt hij lachend.

