Politie en ambulance in Naaldwijk (foto: Regio15)

NAALDWIJK - Op de Bachlaan in Naaldwijk heeft een steekpartij plaatsgevonden. Volgens de politie gebeurde dit naar aanleiding van een woninginbraak. Er is een persoon gewond geraakt.

Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De politie roept via Twitter op uit te kijken naar twee verdachten met zwarte jassen en sjaals voor hun mond.