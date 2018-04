Capelle in de ban van Dirk Kuijt, die opnieuw in de basis staat bij Quick Boys

KATWIJK - Dirk Kuijt begint voor de tweede week op rij in de basis bij Quick Boys. De voormalig topspits van onder anderen Feyenoord, Liverpool en het Nederlands Elftal gaat de voorste aanvalslinie vormen met Jesse van Nieuwkerk in de uitwedstrijd tegen Capelle zaterdagmiddag.

Vorige week maakte de voetbalheld uit Katwijk zijn rentree op de Nederlandse velden. Kuijt, die assistent-trainer is bij Quick Boys, wil met zijn club promoveren naar de tweede divisie. Letterlijk alles wordt uit de kast gehaald om dat doel te realiseren, dus trekt Kuijt op verzoek van Quick Boys - de club waar hij opgroeide en in de jeugd jarenlang speelde - zijn kicksen weer aan.

Bij Capelle zijn ze voorbereid op het meespelen van Kuijt. De club verwacht een grote toeloop van toeschouwers die met eigen ogen Kuijt willen zien spelen. Capelle ligt niet voor niets onder de rook van Rotterdam, de stad van de uittredende landskampioen Feyenoord. Kuijt had als aanvoerder vorig seizoen een hele grote rol in het behalen van het kampioenschap van Feyenoord.



Live op Radio West

De voetbalwedstrijd tussen Capelle en Quick Boys begint om 14.30 uur. Het duel is vanaf 14.00 uur live te volgen via Radio West. Michel la Faille doet verslag. De beelden zijn vanaf zaterdagavond te zien op de website van Omroep West en zondagavond om 20.00 uur in TV West Sport.

Quick Boys is nog altijd in de race om promotie. De achterstand op koploper Spakenburg is vijf punten. Er zijn nog zeven wedstrijden te spelen. Lukt het niet via het kampioenschap, dan moet Quick Boys zich voor de nacompetitie zien te plaatsen om op die manier promotie af te dwingen.



Yordi Teijsse

Vorige week verloor Quick Boys mét Dirk Kuijt van Jong FC Groningen. Yordi Teijsse begint op de bank. Hij is in genade aangenomen door de Katwijkers, na een openlijke ruzie met de technische staf en club. Indirect was de ruzie van Teijsse de reden van Kuijts comeback als speler.