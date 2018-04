Rijnsburgse Boys pakt in allerlaatste minuut punt tegen Excelsior Maassluis

RIJNSBURG - In de allerlaatste minuut heeft Rijnsburgse Boys zaterdag een punt gepakt. Excelsior Maassluis kwam na een uur spelen op voorsprong, waarna Donny van Oijen namens de Uien in de uiterste slotfase de gelijkmaker binnenschoot: 1-1.

De wedstrijd tussen de middenmoters was niet al te spectaculair. Pas na een uur spelen werd de score geopend, door Excelsior Maassluis. Kevin Ringeling was trefzeker. Toen Maassluis een kwartier voor tijd verder moest met tien man, rook Rijnsburg bloed en sloeg het via Van Oijen toe.

Scoreverloop Excelsior Maassluis - Rijnsburgse Boys 1-1 (1-0): 1-0 Ringeling, 1-1 Van Oijen