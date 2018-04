Deel dit artikel:











VVSB kansloos ten onder tegen De Treffers VVSB-doelman Ruben Valk kon een verliespartij tegen de Treffers niet voorkomen (foto: Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - VVSB heeft in eigen huis met duidelijke cijfers verloren van De Treffers. Doelman Ruben Valk was vaak een sta in de weg voor de degradatiekandidaat uit Gelderland, maar moest toch drie ballen doorlaten. Doordat VVSB er niets tegenover zette, werd het 0-3.

De 0-1 kwam na een uur spelen, toen Boy van de Beek een strafschop benutte. Vijf minuten later verdubbelde Niek Versteegen de score door de bal knap in het doel te schieten. Uiteindelijk zette Coen Maertzdorf de eindstand op het bord. De winst van de Groesbeekers is slecht nieuws voor FC Lisse. De Gelderse club is in de stand de club uit de Bollenstreek tot op één punt genaderd. Voor VVSB bestaat het programma enkel nog uit veredelde oefenpotjes. Een plek in het linkerrijtje is het enige waar VVSB nog voor speelt in het restant van de competitie.





VVSB - De Treffers (0-0) 0-3 0-1 Van de Beek, 0-2 Versteegen 0-3 Maertsdorf