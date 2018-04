Deel dit artikel:











Spannend competitieslot voor FC Lisse na nederlaag tegen Barendrecht FC Lisse-speler Niels Buijs in actie (Foto: Orange Pictures)

LISSE - FC Lisse heeft in de strijd tegen degradatie dure punten laten liggen. Na twintig minuten stonden de Bollenstreekbewoners al met 0-2 achter tegen Barendrecht. In het restant van de wedstrijd probeerde Lisse het wel, maar kwam Barendrecht amper in gevaar.

Een vrije trap van Ayoub ait Afkir op de lat was het meest gevaarlijke wapenfeit van Lisse. Het was de zesde verliespartij in zeven wedstrijden voor de geelhemden. Op Ter Specke zullen de laatste competitieweken met angst en beven worden gevolgd. De directe concurenten De Treffers, AFC en TEC sluipen langzaam maar zeker dichterbij. De uitwedstrijd tegen AFC volgende week wordt hierdoor heel belangrijk. Scoreverloop FC Lisse - Barendrecht 0-2 (0-2): 0-1 Khaldi, 0-2 Mourits