Niet Erik Falkenburg maar Elson Hooi in basis ADO Den Haag - FC Twente

DEN HAAG - Elson Hooi start als linksbuiten zaterdagavond tijdens ADO Den Haag - FC Twente. Hij neemt de plek in van de geblesseerde Sheraldo Becker. Hooi krijgt de voorkeur boven Erik Falkenburg.

Verder staat Indy Groothuizen opnieuw in het doel. Hij vervangt nog altijd de geblesseerde Robert Zwinkels. Tyronne Ebuehi is wel hersteld van zijn blessure en keert terug in de defensie.

Radio West zendt de eredivisiewedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Twente integraal uit. Jim van der Deijl en Sjaak Polak verzorgen vanaf 18.30 uur het radiocommentaar.

Opstelling ADO Den Haag: Indy Groothuizen; Tyronne Ebuehi, Tom Beugelsdijk, Wilfried Kanon, Aaron Meijers; Danny Bakker, Abdenasser El Khayati, Lex Immers; Thijmen Goppel, Bjorn Johnsen, Elson Hooi.

Opstelling FC Twente: Joël Drommel; Jeroen van der Lely, Stefan Tesker, Thomas Lam, Peter Bijen; Cristian Cuevas, Danny Holla, Frederik Jensen, Adam Maher; Luciano Slagveer, Oussama Assaidi.