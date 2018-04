Deel dit artikel:











Woningen ontruimd door gaslek in Delft Foto: District 8

DELFT - In de Debussystraat in Delft is zaterdag op straat een gaslek ontstaan. Uit voorzorg zijn tien woningen ontruimd.

Als gevolg van het lek zit een onbekend aantal huishoudens zonder gas. Volgens een woordvoerder van de brandweer zit het gaslek op een 'lastige plaats' en zal het tot ver in de middag duren voordat het lek gedicht kan worden. De gemeente gaat bekijken of de bewoners opgevangen kunnen worden. De brandweer blijft paraat zolang het lek niet gedicht is.