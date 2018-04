'Prikkelarm' genieten op de kermis op het Haagse Malieveld

DEN HAAG - Ongeveer 150 verstandelijk gehandicapten hebben zaterdagmiddag een bezoek gebracht aan de eerste Haagse prikkelarme kermisdag. Attracties maakten twee uur lang minder geluid, ook waren er geen flitslichten en draaiden de snelle attracties op minder hoge snelheid.

Dankzij de prikkelarme dag kunnen ook mensen met bijvoorbeeld epilepsie, autisme of niet aangeboren hersenletsel genieten van de kermis. De deelnemers konden vanaf 13.00 uur twee uur lang gratis de kermisattracties in, nadat ze eerst een kopje koffie en poffertjes aangeboden kregen.

Kermisexploitanten Jan Vermolen en André Vonk organiseren de dag in samenwerking met de gemeente Den Haag. 'Onze onkosten zijn door de gemeente gedekt. Dat betekent dat we iets kunnen teruggeven aan de maatschappij', aldus Vermolen.



'Groter en spectaculairder'

'We organiseren dit al 50 tot 60 keer per jaar door het hele land. Als we dit elk jaar terug kunnen laten keren, zou dat geweldig zijn. Dit wordt alleen maar groter en spectaculairder', verwacht de kermisexploitant. De kermis staat nog tot en met 29 april op het Malieveld.