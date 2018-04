Boten klaargemaakt voor nieuw vaarseizoen: 'Ga van die steiger af, de boot moet op helling'

LEIDSCHENDAM - Het is druk bij jachthaven De Vlietopper in Leidschendam, een tractor rijdt met uiterste precisie achteruit om een boot de helling op te trekken. Vier vrijwilligers houden de schuit in bedwang zodat het gevaarte van 16 ton soepel de helling op kan worden gereden. De boot verdient een grondige schoonmaak voordat het nieuwe vaarseizoen aanbreekt.

Er staan twee mannen klaar met smerige pakken en mondkapjes voor hun gezicht om de onderkant van de boot schoon te spuiten. De antifouling die ervan af komt is giftig en wordt opgevangen in grote bakken zodat het niet in het grondwater terecht komt. Het spul wordt gebruikt om aangroei aan de onderkant van de boot te voorkomen.

‘Twee keer per jaar worden de boten op de helling gebracht. In het voorjaar is dat de korte stalling dan gaan de boten 3 weken het water uit', vertelt booteigenaar Irma van der Berg. 'Dat is voor klein onderhoud en kunnen ze voor het vaarseizoen weer het water in. Onze vereniging drijft op vrijwilligers en er is een hellingploeg die goed op elkaar is ingespeeld. Zij weten ook precies hoe de boten op de helling gekregen moeten worden. '



DominoDay met boten van 16 ton

Er komt een vrouw aangewandeld met een walkie talkie in haar hand, ze zegt vermanend: ‘Niet op die steiger lopen want veiligheid voor alles. O, ja gaat ze verder, ik ben Nel van der Berg, de havenmeester. Ze hebben speciaal een vrouw aangenomen omdat daar beter naar geluisterd wordt’, zegt ze lachend.

'Je moet er toch niet aandenken dat zo’n ding omkiepert. Het is alweer 30 jaar geleden toen ging het hier helemaal mis. Tijdens een storm zijn er heel veel boten omgewaaid. Het was net een dominospel maar dan met die grote schuiten. Daar hebben we wel van geleerd. Nu staan de boten zo opgesteld dat Domino Day niet meer mogelijk is.'





