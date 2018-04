'Magic' Johnsen loodst ADO langs FC Twente

DEN HAAG - Wie anders dan Bjørn Johnsen heeft ADO Den Haag zateragavond aan een 2-1 zege op FC Twente geholpen. De clubtopscorer uit Noorwegen was goed voor doelpunt nummer veertien en vijftien, waarmee hij eigenhandig een achterstand omboog in een overwinning.

De ploeg uit Enschede kwam nog wel op voorsprong via Fredrik Jensen, die een strakke voorzet van Adam Maher intikte (0-1). Maar in blessuretijd van de eerste helft verspeelde Oussama Assaidi op zo'n 25 meter van het eigen doel de bal. Via Lex Immers kwam de bal vervolgens bij Johnsen terecht, die de gelijkmaker snoeihard binnenschoot.

Een kwartier voor tijd reageerde de Noorse spits attent bij een wilde trap naar voren van Wilfried Kanon. Johnsen schudde Stefan Thesker van zich af en liet zien dat hij kan toveren. Met een lob deponeerde hij de bal over keeper Joël Drommel, die ver uit was gekomen, in het doel.

Topschutter

Johnsen voerde zijn productie op naar vijftien doelpunten, één minder dan Fran Sol, de topschutter van de eredivisie. ADO blijft meedoen voor een plek in de play-offs om Europees voetbal.

De kansen van FC Twente op handhaving in de eredivisie zijn zaterdag weer kleiner geworden. De hekkensluiter van de ranglijst heeft nu nog maar drie wedstrijden om degradatie naar de Jupiler League te voorkomen.



Laagste puntenaantal ooit

Twente weet na de negentiende nederlaag nu al dat het gaat eindigen op het laagste puntenaantal ooit, ook minder dan in het seizoen 1982-1983 toen de club degradeerde. De landskampioen van 2010 heeft alleen nog wedstrijden tegen PEC Zwolle, Vitesse en NAC Breda om rechtstreekse degradatie te voorkomen.

Scoreverloop ADO Den Haag - FC Twente 1-1 (1-1): 0-1 F. Jensen (13'), 1-1 Johnsen (45+1'), 2-1 Johnsen (75')

ADO Den Haag: Groothuizen; Ebuehi (David, 71'), Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati (Gorter, 89'), Bakker; Goppel (Falkenburg, 65'), Johnsen, Hooi

FC Twente: Drommel; Van der Lely (Hooiveld, 82'), Bijen, Tesker, Cuevas (R. Jensen, 73'); F. Jensen, Holla, Maher, Lam; Slagveer, Assaidi (Tighadouini, 66')

Gele kaarten: Meijers (ADO Den Haag), Cuevas (FC Twente)

Rode kaart(en): n.v.t.

Scheidsrechter: Gözübüyük

Toeschouwers: 13.876 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)