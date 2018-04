Deel dit artikel:











Michiel Kramer schopt tegenstander in het gezicht Scheidsrechter Kevin Blom toont Michiel Kramer de rode kaart (foto: Orange Pictures) Kramer druipt af na rode kaart tegen Vitesse (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Michiel Kramer kan rekenen op een fikse schorsing. De aanvaller van Sparta werd in het duel met Vitesse kort voor rust uit het veld gestuurd door scheidsrechter Kevin Blom. De in de winterstop van Feyenoord overgekomen spits schopte Alexander Büttner in het gezicht.

De verdediger van Vitesse ging een hard luchtduel aan met de oud-spits van ADO Den Haag. Beide spelers vielen op de grond, waarna de Sparta-spits Büttner met zijn schoen in het gezicht raakte. Daarbij leek opzet in het spel. Blom stuurde Kramer met rood van het veld. De kans is groot dat de Rotterdammers de spits moeten missen in het restant van de competitie.