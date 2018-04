Deel dit artikel:











ADO blijft meedoen om play-offs: 'Nog vier punten...' Stevige discussie tussen ADO-aanvoerder Aaron Meijers (rechts) en Lex Immers. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Met nog drie speelronden voor de boeg staat ADO Den Haag al op 43 punten uit 31 duels. Daarmee neemt het Haagse team nu de gedeelde zevende plek in. De play-offs om Europees voetbal blijven lonken. 'Wanneer we het toetje binnen hebben? Ik denk als we 47 punten hebben, dan zitten we op het randje', zegt middenvelder Lex Immers.

ADO moest de 'eerste finale' tegen FC Twente winnen, maar miste de juiste mentaliteit om deze missie te volbrengen in de eerste helft. 'Dat is een terugkerend verhaal', erkent captain Aaron Meijers. 'Maar als het iedere keer zo eindigt... Nee, dat moet beter.' Over het eerste bedrijf was ADO-trainer Fons Groenendijk behoorlijk ontevreden. 'Het valt me tegen dat we de dingen niet doen zoals we het graag zien. Pas in de tweede helft laten we zien dat we meedoen om de play-offs.' LEES OOK: Johnsen topscorer eredivisie? 'Liever met ADO naar de play-offs'