Johnsen topscorer eredivisie? 'Liever met ADO naar de play-offs'

DEN HAAG - Nog maar één doelpunt en dan is Bjorn Johnsen (gedeeld) topscorer van de eredivisie. De spits bezorgde ADO Den Haag zaterdag met zijn twee goals een 2-1 overwinning op FC Twente. 'Ik haal liever de play-offs dan dat ik topscorer word. Maar voor mijn cv zou het wel mooi zijn', aldus Johnsen.

'In de eerste helft waren we niet zo goed, ikzelf ook niet. Toch kreeg ik op het eind nog de kans om uit te halen en deed ik dat', verwijst de Noor naar zijn gelijkmaker (1-1) op slag van rust.

Zijn tweede treffer, een fraaie lob over doelman Joey Drommel, was werkelijk een beauty. 'Ik moest snel handelen, want de keeper kwam uit. Het niveau was niet goed vandaag, maar uiteindelijk gaat het om winnen. Wij hebben laten zien dat we het best konden vechten.'



Moe

ADO had zelfs nog met 3-1 kunnen winnen in de slotseconden, maar invaller Elson Hooi liet na het voorwerk van Johnsen te belonen. 'Bij dat laatste moment was ik moe en zag ik dat Elson vrijliep, dus gaf ik 'm aan hem. Jammer dat-ie er niet in ging, maar het kan gebeuren.'

Het belangrijkste is dat zijn ploeg blijft meedoen in de strijd om plaatsing voor Europees voetbal. 'Nog zes punten en dan zijn de play-offs binnen, al durf ik dat niet te beloven', besluit Johnsen.

