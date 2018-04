Deel dit artikel:











Voor vierde dag op rij storing op treintraject Alphen-Gouda R-net-trein verlaat station Alphen aan den Rijn (Foto: Omroep West / Monica Overdijkink)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het is opnieuw raak op het spoor tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Voor de vierde dag op rij zijn er storingen op het traject. In de nacht van dinsdag op woensdag sloeg de bliksem in bij een spoorwegovergang in Waddinxveen. Hierdoor konden er op woensdag en donderdag helemaal geen treinen rijden op het traject.

Rond 20.30 uur op zaterdagavond werd het traject opnieuw getroffen door een seinstoring. Hierdoor rijden de treinen vanuit Alphen aan den Rijn niet verder dan Boskoop. Tussen Boskoop en Gouda rijden helemaal geen treinen. De NS verwacht dat de storing rond 23.15 uur is opgelost. Ook op vrijdag waren er problemen op het spoor, toen de dienstregeling na twee dagen van herstelwerkzaamheden werd herstart. Volgens ProRail gebeurt het na omvangrijke problemen vaker dat storingen terugkeren en kunnen de seinstoringen nog weken lang blijven terugkeren.