ZZ Leiden wint van halve finalist Europa Cup

Donar-speler Sean Cunningham in duel met Leiden-speler Mohamed Kherrazi (foto: Orange Picture)

DEN HAAG - ZZ Leiden heeft in Groningen verrassend gewonnen van Donar. De landskampioen uit het noorden speelde afgelopen woensdag nog in de halve finale van de Europa Cup. De ploeg uit de Sleutelstad zegevierde uiteindelijk met 103-112.

In de rust keek Leiden nog tegen een 55-48 achterstand aan. In het derde kwart boog de ploeg van de Belgische coach Paul Vervaeck de achterstand om in een voorsprong. Iets wat ze het laatste kwart niet meer weggaven.

In december 2008 kreeg Donar voor het laatst meer dan honderd punten tegen in eigen huis. Wat dat betreft is de prestatie van de Leidenaren bijzonder te noemen.