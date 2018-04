Deel dit artikel:











Overval op avondwinkel Den Haag (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op een avondwinkel aan de Gouveneurlaan in Den Haag is zaterdagavond een overval gepleegd. Of de overvaller gewapend was, is niet bekendgemaakt.

De man is gevlucht op een donkere fiets en reed richting Rijswijk. Hij had een zwarte schoudertas en tas van de Jumbo bij zich. Hij droeg een zwarte jas, een nikebroek en nikeschoenen. Tijdens de overval had hij een bivakmuts op. De verdachte is ongeveer 1.70 meter lang. Wie iets gezien heeft, wordt verzocht 112 te bellen.