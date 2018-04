Deel dit artikel:











Dode vrouw gevonden in woning Bodegraven; politie gaat uit van misdrijf (Foto: MediaTV)

BODEGRAVEN - In de Trompstraat in Bodegraven is zondagmorgen in een woning het lichaam van een vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Er is een man aangehouden.

Of de man de partner was van de vrouw kan de politie niet bevestigen, maar er wordt wel uitgegaan van een misdrijf 'in de relationele sfeer'. Wanneer de vrouw is overleden, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Joegoslavië

Volgens buren komt het gezin uit Joegoslavië. De kinderen van de vrouw zouden anderhalf jaar geleden uit huis zijn geplaatst. Een vrouw die in de buurt woont vertelt aan een verslaggever van Omroep West dat de man zondagmorgen in de war bij haar huis aankwam. Hij zou onder meer hebben gezegd dat er iets met zijn vrouw was. De buurvrouw heeft vervolgens de hulpdiensten gebeld. De man is daarna door de politie aangehouden.