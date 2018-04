Deel dit artikel:











HBS en Westlandia winnen met ruime cijfers, Quick speelt gelijk Ruben Schaken was met twee treffers de grote man aan HBS-zijde (Foto: Orange Pictures)

REGIO - HBS heeft goede zaken gedaan in de strijd tegen nacompetitie. Tegen Be Quick 1887 werd zondag met maar liefst 5-1 gewonnen, mede door twee doelpunten van Ruben Schaken. Westlandia had een makkelijke middag tegen rode lantaarndrager De Meern. Het werd 0-3 voor de ploeg uit Naaldwijk. Quick en Jong De Graafschap kwamen in een onderling duel niet tot scoren.

HBS stond na vijf minuten al met 3-0 voor. Uiteindelijk zou de ploeg uit de hofstad met een 5-1 overwinning van het veld aflopen. Hierdoor duwde het de ploeg uit het Groningse Haren nog verder de problemen in. De Hagenaars stegen zelf naar de dertiende plaats. Westlandia staat na de overwinning op De Meern nog steviger in het linkerrijtje. De ploeg uit het Westland won door onder meer twee doelpunten van Jedsel Markes. De winst zorgt er ook voor dat de ploeg goede zaken doet in de strijd om de derde periodetitel. Daarin staat de ploeg nu tweede.

Geen goals Bij Quick - Jong De Graafschap stond na negentig minuten voetballen de brilstand nog steeds op het scorebord. Wel kregen beide ploegen een rode kaart te zien. Bij Quick ging deze kaart naar Kai van Hese. De Haagse ploeg blijft derde in de rangschikking. Scoreverloop HBS - Be Quick 1887 5-1 (3-1): 1-0 De Geer, 2-0 Ros, 3-0 Schaken, 3-1 Careman, 4-1 Schaken,

5-1 De Geer Scoreverloop De Meern - Westlandia 0-3 (0-1): 0-1 Markes, 0-2 Markes, 0-3 Beeldstroo Scoreverloop Jong De Graafschap - Quick 0-0