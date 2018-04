Zomerweer op komst: temperaturen tot zo'n 25 graden

DEN HAAG - Goed nieuws voor iedereen die van zon houdt. Volgende week worden temperaturen van zo'n 25 graden verwacht. Vanaf dinsdag gaat het kwik al flink omhoog, meldt Weer.nl

Woensdag, donderdag en vrijdag wordt het echt lekker warm. Op sommige plekken wordt het dan waarschijnlijk 26 graden.

De lente begon dit jaar koud, met in het hele land een gemiddelde temperatuur an 4,7 graden. Normaal is het in deze tijd gemiddeld zo'n 6,2 graden. Deze maand begon warmer. De temperaturen zitten tot nu toe overdag meestal tussen de 15 en 20 graden. De nachten zijn zacht.