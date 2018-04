Duidelijkheid voor Bram Ros, die met goed gevoel wil vertrekken bij HBS

DEN HAAG - De proefperiode van HBS-speler Bram Ros bij eerstedivisionist Go Ahead Eagles krijgt geen vervolg. De 20-jarige middenvelder van 'De Kraaien' mocht na de eerste proefwedstrijd terugkomen om in een tweede wedstrijd te laten zien wat hij allemaal kan. Maar die beslissing werd door de club uit Deventer uiteindelijk teruggedraaid.

'Go Ahead Eagles was nog niet helemaal overtuigd en wilde me terug laten komen voor een tweede proefwedstrijd, die voor volgende week gepland stond', vertelt Ros tegen Omroep West. 'Alleen kon ik daar vanwege tentamens en een wedstrijd met HBS tegen Westlandia niet bij zijn.'

Toch wilde Go Ahead graag meer van Ros zien en er werd gezocht naar een alternatieve wedstrijd. Maar daar liep het uiteindelijk op stuk. 'Dat was allemaal lastig op de korte termijn en toen is er besloten dat we het hierbij zouden laten.'



Rijnsburgse Boys

Over zijn toekomst hoeft de pas 20-jarige Ros zich niet bepaald druk te maken. Begin dit jaar zette hij zijn handtekening onder een éénjarig contract bij Rijnsburgse Boys, dat in de tweede divisie uitkomt. Zij deden niet moeilijk over zijn stage bij Go Ahead Eagles.

Ros: 'We hadden met elkaar de afspraak gemaakt dat als er een BVO op mijn pad zou komen, dat ik wel op stage zou mogen. Maar het was hartstikke netjes hoe Rijnsburg reageerde en ze vonden het hartstikke leuk voor me. Tussen haakjes gaven ze wel aan dat ze graag wilden dat ik bij Rijnsburg zou komen spelen.'



Aderlating

Rijnsburg is volgend seizoen dus (zo goed als) zeker van de diensten van Ros. Zijn transfer is wel een aderlating voor HBS, waar hij de afgelopen twee seizoenen is uitgegroeid tot een vaste waarde. Een steunpilaar die niet meer weg te denken is uit de formatie van trainer Marcel Koning. In de komende weken hoopt hij met de club, die nog niet veilig is, handhaving in de derde divisie zondag af te dwingen.

'Ik ben nog nooit van m'n leven gedegradeerd, dus ik wil hier met een goed gevoel weggaan', sluit hij vastberaden af.