Resterend programma ADO en concurrenten in strijd om play-offs

FC Utrecht is bijna zeker van de play-offs. De club uit de domstad zal het seizoen zo goed als zeker als vijfde eindigen. Dan blijven er nog drie plekken over. De stand na 31 wedstrijden ziet er als volgt uit:

De huidige stand in de eredivisie (Beeld: Omroep West)

Gisteren sprak Omroep West; Lex Immers al over eventuele play-offs. De geboren Hagenees weet wat hem te doen staat in het restant van de competitie. 'Wanneer we het toetje binnen hebben? Ik denk als we 47 punten hebben, dan zitten we op het randje', aldus de middenvelder.

ADO valt op dit moment door het doelsaldo buiten de play-offs. Iets wat ze in de komende drie wedstrijden goed kunnen maken. Om te beginnen komende dinsdag in Heerenveen, waar de groengelen bij een overwinning over de Friezen heenspringen. Daarna staat de lastige thuiswedstrijd tegen PSV op het programma. Mochten de Eindhovenaren vandaag van Ajax verliezen, dan zou dat zomaar eens de kampioenswedstrijd voor de ploeg uit de lichtstad kunnen zijn. Op de laatste speeldag mag de Haagse club naar het tegen nacompetitie vechtende Roda JC.

Het programma van ADO en de concurrentie:

Heerenveen

ADO Den Haag (thuis)

NAC Breda (uit)

Feyenoord (thuis)

Vitesse

AZ (uit)

Twente (thuis)

Willem II (uit)

PEC Zwolle

Twente (uit)

Willem II (thuis)

AZ (uit)

Excelsior

Heracles (thuis)

Groningen (uit)

Ajax (thuis)

ADO Den Haag

Heerenveen (uit)

PSV (thuis)

Roda JC (uit)

