Deuk in politieauto tijdens zoektocht naar dronken jongens De boom en de auto met deuk | Foto: Facebook politie bureau Overbosch

DEN HAAG - Bij een zoektocht naar twee dronken minderjarige jongens in een park in de Haagse wijk Benoordenhout is zondagochtend vroeg de politie per ongeluk tegen een boom aangereden. Er is niemand gewond geraakt. Wel is het ego van de bestuurder beschadigd, schrijft de politie op Facebook.

Met een onopvallende politieauto werd na een melding in het park naar een 15-jarige jongen gezocht die onwel zou zijn geworden. Toen agenten hem zagen liggen nam de bestuurder de bocht iets te krap en botste met de auto tegen de boom. De 15-jarige jongen en zijn vriend waren volgens de politie stomdronken. Ze hadden de hele nacht in het park doorgebracht en zijn met een ambulance naar de alcoholpoli van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft gebracht. Omdat beiden minderjarig zijn, zullen ze zich binnenkort bij bureau HALT moeten melden. De ouders zijn in kennis gesteld.