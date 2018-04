ZZ Leiden-coach Paul Vervaeck trots na unieke prestatie

LEIDEN - ZZ Leiden won zaterdag met 103-112 van Donar Groningen. Het was voor het eerst sinds december 2008 dat de ploeg uit het noorden van het land meer dan honderd punten tegen kreeg in eigen huis. Paul Vervaeck - coach van de Leidenaren - wist er nog een smeuïg detail aan toe te voegen: 'wij zijn de enige ploeg in heel Europa die dit seizoen zowel thuis als uit van Donar heeft gewonnen.'

De regerend landskampioen uit Groningen beleeft een successeizoen. Komende donderdag speelt het de tweede halve finale van de Europa Cup tegen Umana Reyer Venezia uit Italië en in de nationale competitie heeft Donar de minste verliespunten. Door het succes speelt de ploeg vaak in een uitverkochte hal, zo ook zaterdag tegen ZZ Leiden.

Volgens Vervaeck werkt het succes van de Groningers voor beide ploegen motiverend. 'Ik heb in het verleden ook ploegen Europees gecoacht en dat werkt voor zo'n ploeg alleen maar in hun voordeel. Als ploeg bouw je dan veel meer weerstand op. Daarnaast werkt een vol huis ook wel mee. Je wilt voor zoveel mensen eigen publiek gewoon winnen.'



'Fier op de vechtlust'

'Voor mijn spelers is het natuurlijk ook een extra motivatie om te spelen tegen een ploeg die Europees zo ver is gekomen", gaat de Vlaamse oefenmeester verder. 'Ik ben dan ook fier op de vechtlust die we gisteren hebben geleverd.'

Meer dan 111 punten tegen, dat was de Groningers voor het laatst op 2 mei 1992 overkomen. Opvallend genoeg geeft Vervaeck de tegenstander juist een compliment. 'Het was van beide kanten goed basketbal. Dat moet ook wel als je allebei meer dan honderd punten maakt', aldus de Belg.



Competitietoetje

Wat rest voor ZZ Leiden zijn nog twee competitiewestrijden en dan de play-offs. De ploeg uit de Sleutelstad is al lang zeker van het competitietoetje en Vervaeck spreekt dan ook nuchter over het restant van de competitie.

'We moeten niet te veel rekenen. Onze concurrenten Den Bosch, Zwolle en Groningen spelen nog tegen elkaar en afhankelijk van die uitslagen kunnen we nog strijden voor de tweede of derde plaats. Eerst moeten we maar eens onze eigen wedstrijden winnen. Dat moet lukken. De overwinning van gisteren en vooral het spel dat we hebben laten zien, heeft veel vertrouwen gebracht.'

