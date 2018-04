Deel dit artikel:











Oorlogsgeschiedenis Ockenburg herleeft door rondleidingen Rondleiding op voormalig vliegveld Ockenburg | Foto: Omroep West

DEN HAAG - In aanloop naar de meidagen wordt op verschillende plekken in het land weer over de Tweede Wereldoorlog gepraat. Zo ook op de sportvelden van de wijk Ockenburg in Den Haag. Bij het uitbreken van de oorlog lag daar een hulpvliegveld. Vandaag zijn op de plek rondleidingen gestart.

Nu wordt er op de plek gevoetbald, maar op 10 mei 1940 was dat wel anders. Tijdens de Slag om de Residentie probeerden de Duitsers Den Haag in te nemen. Door de hevige weerstand op de vliegvelden van Den Haag, waaronder hulpvliegveld Ockenburg, mislukte de actie. Wel kwamen veel Nederlandse militairen om het leven en daarom wordt de slag elk jaar herdacht. Tijdens de rondleidingen wordt daarom stilgestaan bij de invasie. De gidsen geven met behulp van foto's en kaarten uitleg over de gebeurtenissen tijdens de oorlog. De rondleidingen worden nog tot het einde van de maand gegeven.