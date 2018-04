Schrijfactie op het Scheveningse strand tegen het oplaten van ballonnen

Vogel verstrikt in linten van een opgelaten ballon | Foto: Stichting De Noordzee

DEN HAAG - Ballonnen staan nog steeds in de Top 5 van zwerfvuil op stranden. Ondanks een oproep van de Tweede Kamer aan gemeenten om het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. Om ze er toch nog een keer op te wijzen hebben tientallen vrijwilligers van Stichting De Noordzee zondag vanaf het strand van Scheveningen meer dan 180 kaarten verstuurd naar 128 verschillende gemeenten.

Op iedere 100 vierkante meter Noordzeekust liggen gemiddeld twaalf ballonnen of stukken en lintjes daarvan. Over de hele kust gezien gaat het jaarlijks dan om zo'n 230.000 ballonnen. Volgens Stichting De Noordzee heeft dat te maken met het feit dat driekwart van de Nederlandse gemeenten niets doet aan ontmoedigingsbeleid.

In de handgeschreven boodschappen worden de gemeenten daarom opgeroepen alsnog wat te doen aan het probleem. Marijke Boonstra van Stichting de Noordzee: 'Ballonnen oplaten is niet meer van deze tijd. Elke ballon die wordt opgelaten komt ergens naar beneden. De natuur wordt hierdoor onnodig aangetast en het vervuilt de zee en onze stranden. Met deze schrijfactie willen we samen met onze gemeenten de Noordzee schoner maken.'