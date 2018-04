'Sander Molenaar had drie liefdes: zijn familie, zijn werk en VV Katwijk'

KATWIJK - Een stijlvolle spits, een geliefde teammanager, maar bovenal een verbinder. De voetbalwereld nam deze week afscheid van Katwijk-icoon Sander Molenaar, die maandag op 38-jarige leeftijd het leven liet. 'Eigenlijk had Sander drie liefdes', zegt zijn vader Piet. 'Zijn familie, zijn werkgever (Parlevliet en Van der Plas, red.) en VV Katwijk.'

'Ik heb altijd het gevoel gehad: het komt goed', vertelt broer Wouter. 'Dat kwam bij hem vandaan. Het heeft me anderhalf jaar heel erg gesterkt. De laatste dagen waren te kort, maar wel heel bijzonder om met z’n allen heel dicht bij elkaar te zijn. En dan zie je wat hij altijd doet: hij brengt mensen bij elkaar. In een verdrietige situatie, maar op een mooie manier.'

Fons Groenendijk, de huidige trainer van ADO Den Haag, had Molenaar in het seizoen 2001-2002 als coach van Katwijk onder zijn hoede. 'Toen al viel mij zijn enorme verantwoordelijkheidsgevoel op', aldus de Leiderdorper. 'Een mooie, sierlijke voetballer. Met, zoals wij trainers dat zeggen, heel goeie voeten. We nemen niet alleen afscheid van een goede voetballer, maar vooral van een prachtig mens. Rust zacht, Sander.'



Altijd optimistisch

Ongeveer anderhalf jaar geleden werd bij Molenaar een melanoom geconstateerd, een agressieve vorm van huidkanker. 'Mijn vrouw had vanaf het begin geen goed gevoel', roept vader Piet in herinnering. 'Hij was de enige die altijd optimistisch bleef, tot het niet meer ging. Hij kon de vrede vinden om afscheid te nemen. Wij hadden de tranen in de ogen, maar hij sprak ons moed in.'

Op de sterfdag van Sander Molenaar bracht Robbert Susan, aanvoerder van Katwijk, met ploeggenoot Michiel van Dam nog een bezoek aan hem. Voor een laatste woordenwisseling en een innige omhelzing. 'Sander, ik beloof je één ding', besluit Susan stellig. 'Dat wij gaan vechten als leeuwen en zorgen dat we die schaal speciaal voor jou naar De Krom laten komen.'

Sander Molenaar wordt maandag in besloten kring begraven.

LEES OOK: Duizend mensen herdenken VV Katwijk-teammanager Sander Molenaar