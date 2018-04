Burgemeester Aptroot vertelde vrouw niet over bedreigingen: 'Ze was ontzettend kwaad'

ZOETERMEER - Charlie Aptroot vertelde zijn vrouw niet over bedreigingen aan zijn adres. Dat vertelde de burgemeester van Zoetermeer in De Reünie, een programma waarin oud-klasgenoten elkaar weer ontmoeten.

Presentatrice Anita Witzier vroeg Aptroot, die ook waarnemend burgemeester in Wassenaar is geweest, of hij in zijn functie wel eens met bedreigingen te maken kreeg. 'Ja, dat hoort er in deze tijd kennelijk een beetje bij', zei Aptroot. 'Ik ga het niet goedpraten, ik vind het absoluut fout. Maar je moet het van je af laten glijden.'

'Ik heb wel een keer iets stoms gedaan', ging hij verder. 'Er was een bedreiging en toen dacht ik: ik zeg thuis niks.' De burgemeester dacht dat het allemaal wel meeviel en wilde zijn vrouw niet ongerust maken. 'Uiteindelijk vroegen de buren aan mijn vrouw wat er aan de hand was, omdat er steeds politie door de straat reed. Toen ik mijn vrouw vertelde dat ik 'een beetje bedreigd' werd, was ze ontzettend kwaad.'

Aangifte





Aptroot vertelde in het programma ook dat de bedreigingen in Wassenaar en Zoetermeer 'heel erg meevallen'. Toch deed hij aangifte. Destijds wilde hij geen ruchtbaarheid aan de zaak geven: 'Ik wil gewoon mijn werk als burgemeester doen.'

