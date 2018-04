West Wekker: Actie tegen ballonnen en boze vrouw burgemeester Aptroot

DEN HAAG - Goedemorgen! Een nieuwe week, waarin mooi weer voorspeld is! Maar we blikken in de West Wekker eerst nog even terug op het nieuws dat je misschien gemist hebt. Zo lees je waarom de vrouw van burgemeester Aptroot boos op hem was, en wat voor rondleidingen er in Ockenburg gegeven worden.

1. Burgemeester Aptroot vertelde vrouw niet over bedreigingen: 'Ze was ontzettend kwaad'

Charlie Aptroot vertelde zijn vrouw niet over bedreigingen aan zijn adres. Dat vertelde de burgemeester van Zoetermeer in De Reünie, een programma waarin oud-klasgenoten elkaar weer ontmoeten. 'Ze was ontzettend kwaad', aldus de burgemeester.

2. Dode vrouw gevonden in woning Bodegraven

In Bodegraven werd zondag in de Trompstraat het lichaam van de 35-jarige bewoonster gevonden. De politie heeft een 41-jarige man aangehouden. Hoewel het niet kon bevestigen dat het om de partner gaat, spreekt het van een misdrijf in de 'relationele sfeer'.

3. Oorlogsgeschiedenis Ockenburg herleeft door rondleidingen

In aanloop naar de meidagen wordt op verschillende plekken in het land weer over de Tweede Wereldoorlog gepraat. Zo ook op de sportvelden van de wijk Ockenburg in Den Haag. Bij het uitbreken van de oorlog lag daar een hulpvliegveld. Nu zijn er rondleidingen.

4. Schrijfactie op het Scheveningse strand tegen het oplaten van ballonnen

Tientallen vrijwilligers van Stichting De Noordzee hebben vanaf het strand van Scheveningen meer dan 180 kaarten verstuurd naar 128 verschillende gemeenten. Ze deden dit om hen te wijzen op de vervuiling die ballonnen veroorzaken.

Het weer: Het wordt licht bewolkt met af en toe een fijn lentezonnetje. Het wordt 15 graden.