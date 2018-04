Deel dit artikel:











Bedrijfspand in brand in Binckhorstlaan Den Haag Het busje vloog in brand naast het bedrijfsgebouw (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In een bedrijfsgebouw in de Binckhorstlaan in Den Haag heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. Het vuur werd rond 4.00 uur ontdekt.

Volgens de brandweer is het vuur ontstaan in een busje dat in een opening in de loods geparkeerd was. Het vuur sloeg over naar het gebouw, maar de brandweer kon voorkomen dat het gebouw volledig afbrandde. Rond 5.00 uur had de gewaarschuwde brandweer het vuur onder controle. De politie onderzoekt hoe het vuur kon ontstaan.