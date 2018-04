'Gevaarlijke situaties na omkering eenrichtingsstraat in Wassenaar'

De verkeerssituatie is in korte tijd twee keer gewijzigd (Foto: Omroep West)

WASSENAAR - Onduidelijkheid over de rijrichting in de Johan de Wittstraat in Wassenaar. De straat heeft sinds een reconstructie vorig jaar eenrichtingsverkeer. Na klachten heeft de gemeente de rijrichting vorige maand omgedraaid, bij wijze van proef. Deze tijdelijke situatie veroorzaakt volgens buurtbewoners verwarring bij weggebruikers en leidt tot gevaarlijke situaties.

Bewoner Jeff Kraaier ziet dat sommige auto's tegen het verkeer in door de straat rijden. Fietsers moeten daar tussendoor hun weg vinden. 'De aanduiding en wegbewijzering in de straat, daar moet iets aan veranderen. De gemeente zegt dat het zo voldoende geregeld is, maar wij zien dit snel fout gaan.'



Als je het ineens verandert en daarna nog eens, is het gewoon te veel voor mensen Buurtbewoner Jeff Kraaier

Aanpassingen

Zeker voor de wat oudere inwoners van Wassenaar, die de oude verkeerssituatie gewend zijn, is de aanpassing soms een probleem. 'Ze rijden al 45 jaar twee kanten op hier', weet Kraaier. 'Om dat ineens te veranderen, en daarna nog eens, dat is gewoon te veel voor de meeste mensen.'

De gemeente Wassenaar laat weten dat de verkeersrichting is omgedraaid na klachten over de bereikbaarheid van het Wassenaarse centrum. Naast extra verkeersborden heeft de gemeente na de omdraaiing op 14 maart een verkeersregelaar ingezet. 'Na verloop van tijd went men aan de nieuwe situatie en wordt het negeren van het eenrichtingsverkeer steeds minder', laat de gemeente weten in een schriftelijke verklaring. Verantwoordelijk wethouder Bert Boon was niet beschikbaar voor commentaar.

