Dinsdag 17 april in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 17 april ziet u de volgende zaken:

- Een treinreiziger ontdekt bij aankomst op zijn bestemming dat zijn rugtas is gestolen. Met de pinpassen die daar in zaten, is geprobeerd om geld op te nemen.

- Bij een opticien in het centrum van Naaldwijk wordt ingebroken. De daders nemen voor bijna 15.000 euro aan brillen mee.

- Een man en een vrouw werken samen om een grote hoeveelheid scheermesjes te stelen bij een filiaal van Kruidvat in Zoetermeer.

- Personeel van McDonalds in Den Haag ontdekt dat er spullen zijn gestolen uit de personeelsruimte. De twee verdachten zijn duidelijk in beeld.

- Tot slot tonen we nogmaals de beelden van de overval op de Blokker in de Weimarstraat in Den Haag.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.