Wie zijn de concurrenten van Johnsen voor de topscorerstitel?

DEN HAAG - Naast het halen van de play-offs, kan Bjørn Johnsen ook een persoonlijke prijs in de wacht slepen. Door zijn twee doelpunten tegen FC Twente klom de spits van ADO Den Haag naar de tweede plaats op de topscorerslijst. Mocht Johnsen het uiteindelijk lukken om de meeste doelpunten te maken dit seizoen, dan levert hij een unieke prestatie. Nog nooit leverde ADO de topscorer van de eredivisie.

Datzelfde geldt voor Willem II. De Tilburgers, die zich gisteren zo goed als zeker veilig speelden, hebben op dit moment de speler met de meeste doelpunten in huis. De Spanjaard Fran Sol heeft één doelpunt meer dan de Zweedse ADO-spits en staat op zestien doelpunten. Het is sowieso dringen in de top van het klassement. Naast Johnsen, staan ook Wout Weghorst (AZ), Alireza Jahanbakhsh (AZ) en Hirving Lozano (PSV) op vijftien treffers. Terwijl Steven Berghuis (Feyenoord) en Marco van Ginkel (PSV) met veertien treffers in de nek hijgen.

Afgelopen seizoenen had ADO vaak een spits in huis die makkelijk het net wist te vinden. Mike Havenaar bleef vorig jaar dan wel steken op negen. Het seizoen daarvoor trof de Japanner zestien keer doel. Iets waar hij Michiel Kramer bijna mee deed vergeten. De speler die afgelopen weekend nog een tegenstander in het gezicht trapte, schoot in het seizoen 2014/2015 zeventien keer raak. Dmitri Bulykin was in 2011 het dichtste bij de topscorerstitel. De Rus schoot toen 21 keer raak en werd tweede achter Björn Vleminckx van NEC.





Topscorers ADO afgelopen tien seizoen:

2016/2017: Mike Havenaar 9

2015/2016: Mike Havenaar 16

2014/2015: Michiel Kramer 17

2013/2014: Mike van Duinen 8

2012/2013: Danny Holla, Mike van Duinen 11

2011/2012: Lex Immers 8

2010/2011: Dmitri Bulykin 21

2009/2010: Wesley Verhoek 7

2008/2009: Richard Knopper 10

2007/2008: Hans van der Haar 9



LEES OOK: Johnsen topscorer eredivisie? 'Liever met ADO naar de play-offs'