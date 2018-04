'Prikkelarme' kermisdag ook op sociale media met open armen ontvangen

DEN HAAG - Op de sociale media is enthousiast gereageerd op de prikkelarme kermisdag. Zaterdagmiddag brachten zo'n 150 mensen met een beperking een bezoek aan de eerste Haagse prikkelarme kermisdag. Attracties maakten minder geluid, er waren geen lichtflitsen en de attracties draaiden op minder hoge sneldheid. Op Twitter en Facebook liet men weten het initiatief 'geweldig' en 'mooi' te vinden.

Op Facebook wordt vol lof op de prikkelarme kermisdag gereageerd en hoopt men dat het initiatief jaarlijks terugkeert. Ook is te lezen dat er 'eindelijk' een uitje is waar mensen met een beperking naartoe kunnen.

Ondanks de aankondiging van een week geleden, hebben veel mensen de prikkelarme kermisdag toch gemist. Uit de reacties is te lezen dat veel mensen het jammer vinden dat het nieuws ze niet heeft bereikt.



Drievliet en Duinrell

De actie van de kermis wordt niet alleen op de sociale media positief ontvangen. Attractiepark Drievliet laat in een reactie weten ook open te staan voor zo'n dag. 'Als een vereniging of een goed doel zich meldt om zo'n dag te organiseren, dan kunnen we kijken of we een dag kunnen uitkiezen', zegt een woordvoerder van het attractiepark. 'Als je er echt een dag van maakt, dan moet je het ook zo aankleden dat het specifiek voor de doelgroep geschikt is.'

Het Wassenaarse Duinrell laat weten dat ze een jaarlijkse Auti-Doe-Dag hebben in het park. 'Deze dagen zijn gericht op mensen met autisme, zowel kinderen als volwassenen', aldus een woordvoerder van het pretpark.

