Gemengde reacties op borden tegen bloembollentoeristen in Bollenstreek

LISSE - De waarschuwingsborden die in de Bollenstreek neergezet zijn, leiden tot gemengde reactie bij kwekers. De een is blij met de waarschuwing, een ander vindt dat het belangrijk is om toeristen zo veel mogelijk te laten genieten van de kleurrijke bloemenpracht.

In de strijd tegen de selfie nemende toeristen plaatsten de bloemenkwekers in de Bollenstreek waarschuwingsborden: 'Please do not enter the flower fields'. Wie een foto, video of selfie wil maken wordt vriendelijk verzocht dat op enige afstand te doen. Een enkele Russische toerist 'vergeet' het bord te lezen. 'Ik snap geen Engels', zegt een Russische vrouw die foto's neemt van de bollenvelden.

Toch zijn de borden een succes, vindt bollenkweker Koos Pennings. 'Ik denk dat de toeristen verder uit de bollenvelden blijven. Andere jaren zagen we ze tot achterin het bollenveld lopen. Dan zag je ze picknicken of met honden door de bloemenvelden lopen. Bedenk het maar en ik heb het wel gezien. Tegenwoordig leg ik de meesten uit waarom ze niet door de bollenvelden mogen lopen. Dat werkt beter dan met een geweer gaan liggen om ze eruit te schieten', lacht Pennings.



Geen probleem

Een andere kweker ziet er geen probleem in. 'Het is ook onze taak om te laten zien wat we in deze regio doen', zegt tulpenkweker Frans Meijer. 'De mensen mogen van mij daar gewoon rondlopen. Het is juist een publiekstrekker voor de Bollenstreek, om te laten zen wat we hier doen.'

