'Iedereen is in de stress, waar mag je straks nog blowen?'

DEN HAAG - 'Rookhokken moeten al weg en nu mag je op straat niet meer blowen. Waar dan wel?' Coffeeshophouder Gerard Smit van Café Cremers op de Prinsestraat is niet te spreken over het blowverbod dat sinds vrijdag in Den Haag geldt.

In dertien gebieden in Den Haag is het nu verboden om te blowen. Het verbod is ingesteld na veel klachten van omwonenden over stank- en geluidsoverlast.

Smit: 'Iedereen is in de stress over hoe het dadelijk moet. En wie gaat dat handhaven? Straks heb je het Bevrijdingsfestival, maar je hebt niet eens de vrijheid om een jointje op te steken op het Malieveld. Ik snap het wel, want het is ook niet goed om dat bij kinderen te doen, maar sommige locaties snap ik niet. Ik heb gewoon nog veel vragen.'



'Zoiets doe je niet in het openbaar, net als alcohol drinken'

Richard Gras van coffeeshop Sky High op de Fluwelen Burgwal kan zich wel vinden in het verbod. 'Als ik op Centraal Station bij de automaat sta om een kaartje te kopen en ik krijg die geur in m'n neus, dan ben ik ook geïrriteerd. Zoiets doe je niet in het openbaar, net als alcohol drinken.'



Het is betuttelend en overbodig Peter Bos - Haagse Stadspartij

'Bijzonder hypocriet'

Peter Bos van de Haagse Stadspartij vindt dertien gebieden waarin het verboden is te blowen 'on-ge-lo-fe-lijk veel'. 'Zo'n beetje de halve stad is verboden gebied. Ik begrijp niet waar de klachten vandaan komen. De huidige regels maken het al mogelijk om overlast aan te pakken. Of het nou gaat om drank, schreeuwen of softdrugs, daar is geen extra verbod voor nodig.' Hij vindt het verbod 'betuttelend en overbodig'.

De fractievoorzitter van de PVV Karin Gerbrands sluit zich bij Bos aan. 'Ik vind het belachelijk. We gedogen dat je wiet mag roken hier in Nederland en in de stad en als dat dan gebeurt, dan ga je het vervolgens verbieden. Dat vind ik wel bijzonder hypocriet. En hoe gaan we het controleren? Krijgen we dan een blowpolitie? Laat ze lekker boeven gaan vangen en zich niet met dit soort onzinnige dingen bezighouden.'

Het softdrugsverbod is in elk geval twee jaar van kracht. Dan zal de maatregel worden geëvalueerd. In de tussentijd zullen gemeente en politie het verbod elk half jaar monitoren.



