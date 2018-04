Meisje steekt man neer tijdens verkoopafspraak

HONSELERSDIJK - Een Haagse tiener heeft in Honselersdijk een 24-jarige man neergestoken op de Van der Goesstraat. Dit gebeurde zondagavond na een verkoopafspraak die de twee hadden bij de man thuis.

Nadat het 17-jarige meisje bij de voordeur van het slachtoffer het afgesproken bedrag had gekregen, ging ze er direct met dit geld vandoor. De man zette de achtervolging in en het lukte hem de tiener op straat in te halen. Er ontstond een worsteling en daarbij stak het meisje hem. De man raakte gewond.

Tijdens de worsteling stapte een man uit een auto. Hij probeerde de Haagse te helpen. De recherche vermoedt dat deze man bij het meisje hoorde.



Opgepakt

Het meisje is opgepakt. Het is niet bekend om wat voor soort verkoopafspraak het ging. De recherche onderzoekt het incident en zoekt getuigen.