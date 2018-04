Deel dit artikel:











Kinderen overwinnen angst voor ziekenhuis bij 'berendokter' Beeld: Omroep West

LEIDEN - 'Waffie heeft een gebroken poot', verzucht Franka. 'Nu moet 'ie verband.' Gelukkig is Waffie in goede handen, want Franka is samen met haar knuffelhond in het Leids Universitair Medisch Centrum. Om de knuffel beter te maken én om te leren dat het ziekenhuis niet eng is.

Ongeveer 1200 kinderen van Leidse basisscholen brengen de komende dagen een bezoekje aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Niet omdat ze ziek zijn, maar omdat ze hun knuffel laten onderzoeken. Dat zou dan weer helpen om angst voor het ziekenhuis spelenderwijs te voorkomen bij kinderen. De kinderen die het Teddy Bear Hospital bezoeken zijn allemaal tussen de 4 en 7 jaar oud. 'Je kan je voorstellen dat het voor die jonge kinderen best eng is om naar een ziekenhuis te gaan', zegt een woordvoerster. 'En op deze manier proberen we dat een beetje makkelijker voor ze te maken.' Maar of kinderen echt bang zijn voor het ziekenhuis, is niet onderzocht.

Foto bij radioloog Ongeveer 200 studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen helpen de kinderen om hun knuffel 'beter te maken'. Ze gaan bijvoorbeeld langs bij de huisarts, om vervolgens een foto van het knuffeldier te laten maken bij de radioloog. De chirurg of gipsmeester gaat aan de slag om bij de beer het nodige pleister- en gipswerk te verrichten. Ten slotte moeten de kleine dokters langs bij de apotheek, zodat ze naar huis gaan met de juiste medicijnen voor hun lieveling.