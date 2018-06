Ebuehi in defintieve selectie Nigeria en is tweede speler op WK namens ADO

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Tyronne Ebuehi is de tweede speler in de rijke historie van ADO die naar het WK gaat. De voorganger van de Nigeriaan komt uit het zwartwittijdperk. In 1934 mocht Mauk Weber zich melden bij toenmalig Bondscoach Bob Glendenning. In dat jaar werd Den Haag en omgeving sowieso goed vertegenwoordig. Ook DHC, HBS en Quick leverden een WK-ganger aan Oranje.

Naast Ebuehi zit ook oud-ADO-speler Kenneth Omeruo bij de definitieve selectie van Nigeria. De uitverkiezing van Ebuehi betekent een financiele meevaller voor ADO Den Haag. De Haagse club ontvangt 8000 dollar per dag. De teller gaat enkele weken voor aanvang van het toernooi al lopen. Omgerekend ontvangt ADO rond de 200.000 euro. Indien Nigeria de poulefase doorkomt loopt dit bedrag op.

Weber was toen hij in 1934 zijn eerste WK-wedstrijd speelde net twintig jaar oud. Drie jaar eerder had als piepjonge zeventienjarige verdediger van ADO zijn debuut gemaakt in Oranje. In 1934 zou Nederland uiteindelijk één interland spelen. Zwitserland was in de eerste wedstrijd met 3-2 te sterk. Toen bestond het gehele toernooi uit een knock-outsysteem en mocht Nederland dus meteen naar huis.

De goddelijke kale

In de wedstrijd tegen Zwitserland stond ook nog Joop van Nellen van DHC uit Delft op het veld. Jan Graafland (HBS) en Arend Schoenmaker (Quick) waren ook geselecteerd maar kwamen niet in actie. Vier jaar later in 1938 leverde VUC als enige club in de regio een WK-deelnemer af. Bertus de Harder speelde mee in de enige interland die Nederland dat wereldkampioenschap speelde. Nederland verloor toen in Frankrijk met 0-3 van Tsjecho-Slowakije.

Aad Mansveld was in 1974 dichtbij een WK-selectie. Een blessure gooide echter roet in het eten voor mister ADO Den Haag. Nederland bereikte toen wel de finale. Dat deed Brazilië vier jaar eerder ook. De goddelijke kanaries werden wereldkampioen met reservekeeper Eduardo Roberto Stinghen op de bank. De roepnaam van deze doelverdediger was Ado.