Deel dit artikel:











Opstootje met bruiloftsstoet in Duindorp, politie zoekt getuigen De politie kwam in actie in Duindorp (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een bruiloftsstoet in de Scheveningse wijk Duindorp heeft tot flinke consternatie geleid. Een groep van enkele tientallen feestvierders is vrijdag slaags geraakt met een enkele buurtbewoners. Dat heeft onder meer tot enkele aangiftes van vernieling en mogelijk ook mishandeling geleid. De politie is op zoek naar getuigen, meldt de politie maandag.

Volgens nieuwssite Regio15 zou een ruit van een woning zijn ingegooid. Dat zou te maken hebben gehad met het opstootje onder de bruiloftsstoet in de Pluvierstraat. Het is niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. Op beelden van de schermutselingen is te zien hoe buurtbewoners en Marokkaanse bruiloftsgasten tegen over elkaar komen te staan. Een man deelt een kopstoot uit aan een andere man en door anderen wordt geduwd en getrokken, blijkt uit de beelden.

Geen aanhoudingen Een politiewoordvoerder meldt dat er geen aanhoudingen zijn verricht en verwacht dat er meerdere aangiften en getuigenverklaringen binnenkomen.