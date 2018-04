Voorbeschouwing SC Heerenveen - ADO: inzetbaarheid Ebuehi onzeker

DEN HAAG - Dat ADO Den Haag zich mengt in de strijd om de play-offs is volgens Fons Groenendijk een mooi compliment. Dinsdag speelt de ploeg van de Leidenaar tegen SC Heerenveen. Een directe concurrent in de strijd om Europees voetbal. Bij een overwinning zet de Haagse ploeg een flinke stap richting de play-offs. Dat moet Groenendijk mogelijk zonder rechstback Tyronne Ebuehi doen.

Vermoedelijke opstelling:

Groenendijk kan tegen SC Heerenveen over een nagenoeg fitte selectie beschikken. Robert Zwinkels en Ricardo Kishna missen de wedstrijd met Heerenveen sowieso en de inzetbaarheid van rechtsback Tyronne Ebuehi is twijfelachtig. 'Later op de dag horen we meer over zijn fysieke gestel. Als hij niet kan spelen start Trevor David', aldus de Haagse trainer. 'Goppel kan spelen. Op hem ben ik zuinig, daarom wisselde ik hem tegen FC Twente. Over Sheraldo Becker hoop ik vandaag ook meer te horen.'



Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Het gemis van Odegaard en Schaars is groot, maar ze hebben ook een aardige bank. Het is voor ons een mooi compliment dat wij nu strijden met clubs als Heerenveen, Vitesse en PEC Zwolle om een ticket voor de play-offs.'

Vorig seizoen:

Reza Ghoochannejhad was vorig seizoen in zijn eentje verantwoordelijk voor de productie van SC Heerenveen. De Iraniër scoorde twee keer binnen twee minuten en bepaalde een half uur voor tijd de einduitslag: 2-0.



In het seizoen 2014/2015 walste de residentieclub over de Friezen heen. Bij de 0-3 liet Tom Beugelsdijk zien dat hij een carrière als spits is misgelopen. Uiteindelijk werd het 0-4.De wedstrijd tussen SC Heerenveen en ADO Den Haag is dinsdagavond vanaf 20.40 uur live te volgen via 89.3 FM op Radio West. Ook via onze social mediakanalen houden we je op de hoogte.