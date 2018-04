Dikke metalen deuren uit Koude Oorlog open, kijkje in atoombunker

DEN HAAG - Een vluchtgang voor de minister, honderd centimeter dikke ondergrondse buitenmuren, tweehonderd centimeter dik plafond van beton. In de jaren zeventig van de vorige eeuw konden tweehonderd mensen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie in de atoombunker onder het voormalige pand aan de Schedeldoekshaven in Den Haag schuilen voor een nucleaire aanval door Rusland. Tientallen jaren later nemen we een kijkje in de bunker.

In de jaren zeventig werden atoombunkers gebouwd onder de panden van meerdere ministeries. De bunkers deden dienst als schuilplaats en commandopost voor bewindslieden en ambtenaren bij een nucleaire dreiging.

'Het is bedacht zodat bij dreiging tweehonderd werkende mensen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie hier naar binnen konden gaan en dan in een ploegendienst zouden kunnen gaan werken. Dat was nodig, want het land moest tijdens een dreigingsperiode toch bestuurd blijven', vertelt Raymond Vogelaar van de gemeente Den Haag.



Vluchtgang

De slaapruimte van de minister had zijn eigen vluchtgang, die eindigde bij de straat. 'Wat uniek is aan de vluchtgang is dat die een dusdanige lengte heeft dat als het gebouw hierboven zou instorten, de vluchtgang nog steeds naar de straat toe kan', aldus Vogelaar.

Alle wanden, plafonds en vloeren in de telecomruimte zijn van metaal. 'Men kon de locatie niet afluisteren.' In de kantine zijn alle banken en tafels aan de vloer vastgenageld. 'Daarnaast is in de kantine een nooddrinkwatervoorziening aanwezig. In het geval van besmet leidingwater zou men drinkwatervoorziening op de muur kunnen pakken, die leidt naar een bron onder een bunker', zegt Vogelaar.



Twee weken

De bunker was voor bewindslieden en ambtenaren voor twee weken te gebruiken, omdat er voor twee weken voedsel en diesel aanwezig was. Tientallen jaren later gaan de deuren zaterdag 21 en zaterdag 28 april voor de Haagse Vrijheidsweken open voor publiek. Alle kaarten zijn al verkocht.

In aanloop naar Bevrijdingsdag organiseert de stad de Haagse Vrijheidsweken. In het kader daarvan maakt Omroep West bijzondere verhalen over de Tweede Wereldoorlog.