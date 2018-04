Klok Nieuwe Kerk in Delft luidt niet meer

De tijd is kwijt in Delft | Foto: ANP

DELFT - Delftenaars kunnen voorlopig beter de tijd aan voorbijgangers vragen. Het uurwerk van de Nieuwe Kerk in het centrum werkt niet meer. Sinds zaterdagochtend staat de klok stil.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de oorzaak nog niet duidelijk. Een gespecialiseerd bedrijf doet hier onderzoek naar. Het duurt nog enkele dagen voor hier meer duidelijkheid over is.

De Nieuwe Kerk stamt uit de 14e eeuw en is de laatste rustplaats van de Nederlandse koninklijke familie. In de kerk huist het praalgraf van de vermoorde Willem van Oranje. Het is ook de grootste publiekstrekker in Delft. Niet alleen het graf van de vermoorde prins van Oranje huist er. Ook lichamen van onder andere prins Claus en prinses Juliana zijn in de Nieuwe Kerk bijgezet.