Video: ADO-trainer Groenendijk over de play-offs: 'We gaan het gewoon doen!' ADO-trainer Fons Groenendijk wil kost wat kost de play-offs halen met ADO Den Haag (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Mooie beelden uit de kleedkamer van ADO Den Haag. Fons Groenendijk spreekt zijn manschappen na een prima tweede helft tegen FC Twente trots toe. De focus moet volgens de Leidse oefenmeester de komende wedstrijden liggen op het halen van de play-offs. 'We zitten volle bak in de race, leef ernaartoe. We gaan het gewoon doen!'