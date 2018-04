Er is sprake van flinke rookontwikkeling. (Foto: MediaTV)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Aan boord van een plezierjacht langs de Steekterweg in Alphen aan den Rijn is maandagochtend brand uitgebroken.

Rond 12.00 uur had de brandweer de brand onder controle. Een opvarende is van boord gehaald en lichtgewond naar een ziekenhuis gebracht. De brand is ontstaan tijdens schoonmaakwerkzaamheden.

Het plezierjacht lag aan de kant toen de brand ontstond. Op foto's was flinke rookontwikkeling te zien.