Binnen week diagnose van prostaatkanker bij Reinier Haga in Delft

REGIO - Binnen twee dagen een afspraak en binnen een week uitslag of je prostaatkanker hebt. Dat is vanaf deze week mogelijk in het Prostaatkankercentrum van De Reinier Haga Groep (RHG) in Delft. In dit centrum werken specialisten van het Reinier de Graaf ziekenhuis, het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis samen.

De snelle diagnose die het centrum biedt is uniek in Nederland. Nieuwe patiënten kunnen binnen twee dagen voor een afspraak, onderzoek en uitslag bij het RHG terecht. 'Hiermee wordt voorkomen dat de patiënt onnodige bezoeken aan het ziekenhuis brengt. Ook onnodige onzekerheid wordt voorkomen, binnen een week weet de patiënt waar hij aan toe is', verklaart bestuursvoorzitter Martin van Rijn van het RHG.

Het centrum is toegankelijk voor alle mannen, na doorverwijzing van hun huisarts. Als de diagnose prostaatkanker is, dan maakt het RHG samen met de patiënt een behandelplan. Vervolgens wordt er besloten of de behandeling in Delft in het RHG plaatsvindt of dichter bij het huis van de patiënt, mocht deze bijvoorbeeld uit Groningen komen.



Minder continentie- en potentiestoornissen

De urologen van Reinier de Graaf en HagaZiekenhuis opereren sinds vorig jaar met een nieuwe operatietechniek. Hiervoor werden vaak alle zenuwen bij een operatie weggehaald. 'Dankzij de zenuwbesparende operatie hebben patiënten 50 procent minder kans op continentie- en potentiestoornissen als gevolg van een prostaatoperatie.'

Jaarlijks wordt er in Nederland bij meer dan 10.000 mannen prostaatkanker vastgesteld. In meer dan 70 procent van de gevallen gaat het om mannen ouder dan 65. In 2016 overleden 2.768 mannen aan prostaatkanker meldt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

LEES OOK: Leids ziekenhuis aan de slag met 'lichtgevende' tumoren