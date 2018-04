Deel dit artikel:











ADO-trainer Groenendijk rekent dit seizoen niet meer op Kishna Ricardo Kishna in actie voor ADO Den Haag (foto: Soccrates)

DEN HAAG - Het lijkt erop dat Ricardo Kishna dit seizoen niet meer in actie komt voor ADO Den Haag. Zijn trainer Fons Groenendijk was maandag stellig: 'Kishna werkt zijn eigen herstelprogramma af. Of ik nog op hem rekening dit seizoen? Nee, ook niet in de nacompetitie.'

Doelman Robert Zwinkels is waarschijnlijk nog wel beschikbaar in het toetje van de competitie. De doelman werkt een herstelprogramma af. 'De komende twee weken is hij niet inzetbaar', aldus Groenendijk. LEES OOK: ADO-trainer Groenendijk over de play-offs: 'We gaan het gewoon doen!'