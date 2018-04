Meisje (14) overleden na ongeluk met streekbus

GOUDA - Bij een ongeluk met een lijnbus in Gouda is maandagmiddag een 14-jarige scholiere van het Driestar College om het leven gekomen. Het slachtoffer komt uit Woerden.

Het ongeluk gebeurde rond 13.15 uur op de Thorbeckelaan in Gouda. Het meisje zat op de fiets toen ze onder een langsrijdende bus terechtkwam, aldus de politie.

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dit mocht niet baten. Het meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen.



Intens verdrietig

Meerdere mensen - waaronder klasgenoten - hebben het ongeluk zien gebeuren en krijgen slachtofferhulp aangeboden. Scholieren die het ongeluk zagen 'zijn op school opgevangen en door hun ouders opgehaald', vertelt bestuurder Wim de Kloe van het Driestar College aan Omroep West.

'We zijn intens verdrietig over dit verdrietige ongeluk', aldus De Kloe. De school staat dinsdag uitgebreid stil bij het overlijden van het meisje. 'Er wordt in de lessen aandacht aan besteed en er zal een speciale ruimte komen waar de kinderen met hun verdriet terechtkunnen.'



Medeleven

De Goudse burgemeester Milo Schoenmaker heeft geschrokken zijn medeleven via Twitter getoond. Tekst loopt door na Tweet.



De buschauffeur is naar het politiebureau gebracht voor verhoor. De politie onderzoekt hoe het dodelijke ongeluk kon gebeuren.